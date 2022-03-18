شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 لاعبين مصريين لنهائيات كأس العالم للجمباز بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فى إنجاز جديد للجمباز المصري تأهل فى منافسات اليوم 6 لاعبين مصريين لنهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 20 مارس الجاري.

حيث صعد كلًا من "نانسي طمان - جنا عبد السلام - عمر العربي - أحمد المراغي - زينة إبراهيم - محمد منتصر عفيفي" للنهائيات المقرر إقامتها مساء السبت والأحد.

وصعدت نانسي طمان عقب احتلالها للمركز الثامن في منافسات جهاز حصان القفز بعدما حققت 12.283 نقطة، كما تأهلت جنا عبد السلام بعد احتلالها المركز السابع في منافسات جهاز المتوازي بعدما حققت مجموع نقاط 11.233، كما تأهلت زينة إبراهيم بعدما حققت المركز الرابع على جهاز عارضة التوازن بعدما حققت 12.300 نقطة.

أما فيما يخص منافسات الرجال، فصعد عمر العربي بعدما حصل على المركز السابع في منافسات جهاز الحركات الأرضية محققًا مجموع نقاط 13.600، كما تأهل في منافسات جهاز حصان القفز بعدما حصل على مجموع نقاط 13.716 محققًا نفس المركز، وأخيرًا صعد محمد منتصر عفيفي كإحتياطي في منافسات جهاز عارضة التوازن بعدما حل تاسعًا برصيد 13.833 نقطة.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2022، هي واحدة من سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 281 مشارك يمثلون 34 دولة هي: مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت أمس الخميس، وشهدت تنافس قوي بين اللاعبين من أجل التأهل للنهائيات، في حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والياباني موري وتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، واللواء أركان حرب خالد شكري رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وعبد الرحمن الشاسكي رئيس الاتحاد الاسيوي للجمباز، والجزائري مصطفى براف ورئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان، ورئيس اللجنة الاولمبية النيجيرية والدكتور مصطفى الفقي والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.