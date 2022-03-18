شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة سموحة وألعاب دمنهور فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل سموحة لثمن نهائي كأس مصر بعد الفوز على نظيره ألعاب دمنهور أحد أندية القسم الثاني بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، ملعب استاد حرس الحدود ضمن منافسات البطولة.

افتتح التسجيل لفريق سموحة اللاعب النيجيري صديق أوجولا الهدف في الدقيقة 24 وعزز الفريق السكندري تقدمه في الدقيقة 37، برأسية من اللاعب الغيني أليا سيلا وفي الدقيقة 93 سجل النيجيرى أبو بكر ليادي الهدف الثالث لصالح سموحة.

سجل اللاعب علي أوسكار هدف ألعاب دمنهور الوحيد عند الدقيقة 41، بعد أن أرسل عرضية من الجبهة اليسرى لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لحارس سموحة بشكل رائع.

وتأهل 10 فرق حتى الآن للدور الستة عشر وهي المقاولون العرب بعد الفوز بهدف دون رد على المصرية للاتصالات، وإنبى بالفوز على ديروط بسباعية مقابل هدف، وكفر الشيخ بالانتصار على فاركو بهدفين مقابل هدف وحيد، والجونة بعد إقصاء بنها بثلاثية مقابل هدف، والإسماعيلي بالفوز على بتروجت بضربات الترجيح، وسيراميكا بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، وإيسترن كومباني بإقصاء غزل المحلة بضربات الترجيح، وطلائع الجيش على حساب حلوان العام بثلاثة مقابل هدف، والبنك الأهلي على حساب أسوان بهدف دون رد، ومصر المقاصة على حساب بني عبيد بهدفين دون رد