شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى عقب هدف بيرسى تاو أمام المريخ فى دورى أبطال أفريقيا: الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة للاعب الجنوب أفريقى بيرسى تاو مهاجم الفريق الأحمر، وجاء التعليق عليها كالتالى: "الأسد".

وحقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على المريخ السودانى بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر في الدقائق، 20 و72 و73، فيما سجل رمضان عجب هدف المريخ في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة ينجح فريق الأهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعدما خسر من صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الماضية بهدف نظيف، ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط ويقترب الفريق الأحمر من التأهل لدور الثمانية، فيما توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط.