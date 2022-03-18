شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكتب: غياب الصافرة المصرية عن أهم 10 مواجهات في تاريخ أفريقيا.. مسئوليه من؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء قرار الـ"فيفا " صادم باستبعاد الصافرة المصرية من اهم " 10 " مباريات في تاريخ القارة السمراء وكانت المفاجأة الاغرب ان القرار شهد تواجد بعض الحكام التي تشارك منتخبتها في تصفيات المرحلة النهائية لنيل شرف التأهل لمونديال 2022قطر.

وجاءت اختيارات حكام الدور الفاصل كالتالي:1 - مصر & السنغال الحكم ندالا الكونغو

2- الكونغو & المغرب الحكم جوميز جنوب إفريقيا

3- الكاميرون & الجزائر الحكم بوندو بوتسوانا

4- غانا & نيجيريا الحكم رضوان جيد المغرب

5- مالى & تونس الحكم تسيما إثيوبيًا

6- السنغال & مصر الحكم غربال الجزائر

7- المغرب & الكونغو الحكم باسيفيك بوروندى

8- الجزائر & الكاميرون الحكم جاساما غامبيا

9- نيجيريا & غانا الحكم صادق السلمى تونس

10- تونس & مالى الحكم ماجيت نداى السنغال

رغم مشاركة منتخبات دول شمال افريقيا تونس والمغرب والجزائر الى جانب السنغال والكونغو فان حكام هؤلاء الدول ستشارك في المباريات الـ10 ذهاب واياب نجد ان الجزائرى غربال والمغربى رضوان جيد والتونسى صادق السالمى والسنغالى ماجيت نداى والكونغولى جان ندلا.

يبقى هنا سؤال مهم غياب الصافرة المصرية صاحبة الريادة عن المشهد المؤثر والاكبر بالقارة السمراء رغم وجود عصام عبد الفتاح بالـ" كاف " إلى جانب

هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالـ" فيفا "والـ"كاف" ورغم هذا حكامنا خارج المشهد تماما.

رغم ظهورهم بمستوى رائع بأمم افريقيا الأخيرة بالكاميرون وهل لا يستحق محمود البنا او امين عمر او محمد عادل وهم ظهروا بشكل جيد في إدارة لقاءات القمة الثلاثة الأخيرة لأول مرة في تاريخ التحكيم المصرية بين القطبين مسئوليه من غياب صافرة الفراعنة عن اللقاءات المرتقبة بافريقيا.