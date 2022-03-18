شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر : كنت مشتاقا للتهديف والفوز على المريخ يريح الأعصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي أنه كان مشتاق للتهديف بعد غيابه لفترة موضحا أنه سعيد بالتسجيل لأول مرة في دوري الأبطال.

وأوضح عبد القادر في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "التغييرات كان لها عامل السحر في تغيير النتيجة، كنا نأمل في تحقيق الفوز لدخول الجولة الأخيرة بأريحية نفسية".

وواصل: "حققنا هدفنا من المباراة لن يحدث تراخي أمام الهلال، لكن هذا الفوز يمنحنا مزيد من الثقة، نفكر في التأهل أولا ثم التفكير في المراحل الاقصائية".

ونجح أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي في افتتاح سجله التهديفي بدوري ابطال إفريقيا هذا الموسم حينما وقع على هدف الأهلي الثالث في مرمى المريخ السوداني في اللقاء الذي جمع الفريقين وانتهى بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وجاء هدف عبد القادر في مباراته الخامسة بدوري أبطال إفريقيا وهو الهدف الأول للاعب في البطولات القارية والثالث هذا الموسم في مختلف البطولات حيث وقع على هدف بالدوري وهدف في مونديال الأندية.