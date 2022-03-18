شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب.. تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من خط النهاية، واتضحت معالم فرق ربع النهائي بشكل كبير هذا الموسم، بعدما انطلق هذا الدور فى 11 فبراير الماضى، وتعقدت حسابات بعض كبار القارة السمراء، وودع بعضهم بالفعل وعلى رأسهم الزمالك، وهو ما لم يكن متوقعا فيما ارتفعت حظوظ الاهلى بالصعود للدور التالى للبطولة.

بترو أتلتيكو الأنجولي

الوداد المغربي

الرجاء المغربي

صن داونز الجنوب أفريقي

يستضيف فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى موعد مبدئى التاسعة مساء الجمعة الأول من أبريل على استاد الأهلى والسلام.

1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 7 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط