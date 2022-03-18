شكرا لقرائتكم خبر عن رامي غزالي و مريم الغزولي يمثلان التحكيم المصري فى بطولة رولاند جاروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة مميزة للتحكيم المصري في رياضة التنس ، يظهر الثنائي رامي غزالي و مريم الغزولي في بطولة رولاند جاروس ، ممثلان للتحكيم المصري فى احدي بطولات الجراند سلام .

وانطلقت ورشة عمل مدربى التنس لتطوير طرق تعليم الناشئين والبراعم والتى ينظمها اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى بملاعب أحد الأندية تحت إشراف عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد ابراهيم والمدير الفنى للاتحاد ضياء نبيل.

يحاضر فى الورشة الخبير العالمى مارك تننت والتى تستمر لمدة ثلاثة ايام حتى يوم الجمعة المقبل ، وحضر فى ورشة التعليم ما يقرب من مائتى مدرب ومدربة لتنمية وتطوير خبرات تعليم اللاعبين الناشئين والبراعم.

و يستهدف الاتحاد تطوير اداء المدربين التعليمى من الناحيتين النظرية والعملية والتركيز على مهارات اللاعبين لتخريج ناشئين متميزين وزيادة القاعدة على اسس علمية سليمة وذلك ضمن اطار خطة اتحاد التنس لتطوير كل عناصر اللعبة .