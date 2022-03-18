شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد محاضرة فنية للاعبى الزمالك قبل مواجهة بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد في العاشرة والنصف مساء اليوم الجمعة، البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك محاضرة فنية للاعبين لشرح خطة لعب مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها غدا السبت باستاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك أنجولا مساء أمس الخميس، عقب رحلة استغرقت 7 ساعات، على متن طائرة خاصة.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 22 لاعباً للسفر إلى أنجولا وهم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎