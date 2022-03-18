شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ ينتقد الكاف بسبب السوبر الأفريقى ويؤكد :"نطبق تقنية الفيديو الأول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى فكرة خوض مباريات دور المجموعات بدوري الابطال الافريقى بدون تقنية الفيديو ، وقال سيد عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة الاهلى :"البطاقة بينا وبين الهلال . . لدينا استغراب من كاف عاوز يعمل سوبر أفريقي ومش عارف يعمل مباريات دور المجموعات بتقنية الفيديو".

ويضيف مدير الكرة بالاهلى :"لا أريد الحديث عن التحكيم محليًا وأفريقيًا، لكن لديّ تحفظ كبير المفروض الحكم يُطبق العدالة وهذا ما نفتقده من الأساس، أعتقد أن ملف التحكيم مهم جدًا قبل بداية الحديث عن بطولة السوبر الأفريقي".

وتابع سيد عبد الحفيظ :" لدينا ركلة جزاء صحيحة اليوم لصالح طاهر محمد طاهر ، وأمام المريخ السودانى فى المباراة الماضية لدينا على الاقل ركلة جزاء صحيحة من ثلاث لعبات فيها شك ".

ويضيف مدير الكرة بالاهلى :" لا أتفهم لماذا الاصرار على لعب مباراة الاهلى والهلال فى الاول أو الثانى من أبريل عقب أيام قليلة من خوض مباراة مصر والسنغال لماذا الاستعجال لماذا لانلعبها 8 أو 9 أبريل ".

فاز فريق الكرة بالأهلي على نظيره المريخ السودانى بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وبهذه النتيجة واصل الأهلي احتلال المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، من الفوز أمام المريخ في مباراتين والتعادل مع الهلال، بجانب الهزيمة على يد صن داونز خلال مواجهتي الذهاب والإياب.

ويترقب الأهلي مباراة الغد التي تجمع بين صن داونز والهلال السوداني من أجل انتظار هزيمة أو تعادل بطل السودان من أجل الحفاظ على حظوظ تأهله من المجموعة.