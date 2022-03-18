شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى يشيد بإمكانيات مصر فى بطولة العالم للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي الدولي للجمباز بالإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر فى بطولة كأس العالم للجمباز الفني .

واصطحب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للجمبا، رئيس الاتحاد الدولي الدولي للجمباز فى جولة داخل غرفة التحكم الخاصة بنقل البطولة داخل الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي .

وابدي واتانابي سعادته بمستوي البث ونقل البطولة بإستخدام أحدث التقنيات العالمية.

ويستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات حاليًا حتي 20 مارس الجاري

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2022، هي واحدة من سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 281 مشارك يمثلون 34 دولة.

والدول المشاركة في البطولة كالآتي: مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت أمس الخميس، وشهدت تنافس قوي بين اللاعبين من أجل التأهل للنهائيات، فى حضو الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والياباني موري وتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، واللواء أركان حرب خالد شكري رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وعبد الرحمن الشاسكي رئيس الاتحاد الاسيوي للجمباز، والجزائري مصطفي جراف ورئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان، ‏ ورئيس اللجنة الاولمبية النيجيرية والدكتور مصفي الفقي والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.