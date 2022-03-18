شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: الأهلى يحتاج محاربين ولن نبحث عن أعذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إنه توقع سيناريو مباراة المريخ وصعوبتها كعادة المباريات التي تجمع الأهلي والأندية السودانية، وهو ما تحقق بالفعل اليوم، ولكن في النهاية الأهلي حقق الفوز والحصول على الثلاث نقاط وهو الأهم.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عقب مباراة المريخ: لن نبحث عن أعذار ونتحدث عن كثرة مشاركات الفريق في مباريات رسمية، ولكن مباراة بحجم مواجهة اليوم أمام المريخ تحتاج إلى لاعبين يحاربون من أجل شعار النادي، وفي نفس الوقت يجب احترام المنافس وهو ما تحقق بالفعل وساهم في فوز الأهلي 3/1.

وأشار إلى أنه عقب كل مباراة يتحدث عن ضرورة وجود تقنية الفيديو في مباريات دور المجموعات، وقال إن الحكام من الصعب عليهم إدارة مواجهات مثل مواجهة اليوم بدون مساعدة حكم الفار، والذي سيكون وجوده بكل تأكيد عاملًا مساعدًا ومهمًّا لطاقم الحكام.

وأكد موسيماني أنه لم يتحدث عن الحكام في أي بطولة سواء في دوري أبطال إفريقيا أو في الدوري المحلي، ولكن كل ما يمكن أن يتحدث عنه أن الحكام يحتاجون إلى مساعدة تقنية فار.

وشدد المدير الفني للأهلي على أن الفريق حقق أهدافه من المباراة وسجل ثلاثة أهداف أمام المريخ وحصل على الثلاث نقاط، وأوضح موسيماني أن تغيير بيرسي تاو حدث بسبب الإصابة، وأن اللاعب كان سليمًا قبل انطلاق مباراة المريخ.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد على أنه دفع بحسام حسن في مباراة صن داونز وأن فرصته سوف يحصل عليها بكل تأكيد كما حدث مع لاعبين آخرين، وأن محمد شريف يسجل أهدافًا ويحقق المطلوب منه، وأن لويس ميكيسوني سجل هو الآخر خلال مشاركته مع الفريق.