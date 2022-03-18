شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة السنغال.. تعرف على مشوار كارلوس كيروش مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، لمباراتى منتخب السنغال المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر 2022.

تولى البرتغالى كارلوس كيروش تدريب منتخب مصر في الثامن من سبتمبر 2021، خلفا للمدرب حسام البدرى الذى تمت إقالته بعد أقل من 24 ساعة على التعادل مع الجابون بنتيجة 1-1، على ملعب فرانسيفيل، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقاد كارلوس كيروش منتخب مصر في 18 مباراة حتى الآن جاءت كالتالى: مباراة ودية و4 مواجهات في تصفيات كأس العالم، و6 مباريات في كأس العرب، و7 مباريات في بطولة أفريقيا الماضية، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في مباراتين، وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبو الفراعنة 38 هدفا واستقبل 22 هدفا.

مصر 2/ 0 ليبيريا "ودية"

مصر 1 /0 ليبيا "تصفيات كأس العالم"

ليبيا 0 / 3 مصر "تصفيات كأس العالم"

أنجولا 2/ 2 مصر "تصفيات كأس العالم"

مصر 2/ 1 الجابون "تصفيات كأس العالم"

مصر 1/ 0 لبنان "بطولة كأس العرب"

السودان 0/ 5 مصر "بطولة كأس العرب"

مصر 1/ 1 الجزائر "بطولة كأس العرب"

مصر 3/ 1 الأردن "بطولة كأس العرب"

مصر 0/ 1 تونس "بطولة كأس العرب"

قطر 5 /4 مصر "بطولة كأس العرب" - "ركلات ترجيح"

مصر 0/ 1 نيجيريا "كأس أمم أفريقيا"

مصر 1/0 غينيا الاستوائية "كأس أمم أفريقيا"

كوت ديفوار 4/ 5 مصر "كأس أمم أفريقيا" - "ركلات ترجيح"

مصر 2/ 1 المغرب "كأس أمم أفريقيا"

مصر 3 /1 الكاميرون "كأس أمم أفريقيا" - "ركلات ترجيح"

السنغال 4/ 2 السنغال "كأس أمم أفريقيا" - "ركلات ترجيح"