هل يلعب الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى بدوري الأبطال أول أيام رمضان (تحديث)

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القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الاهلى القادمة أمام الهلال السودانى بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مقرر لها إما فى التاسعة مساء الجمعة الأول من أبريل ، إلا أنه من المرجح إقامة المباراة يوم السبت الثانى من أبريل الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم على ستاد الاهلى والسلام، بسبب إقامة مباراة العودة بين مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم.

فاز فريق الكرة بالأهلي على نظيره المريخ السودانى بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وبهذه النتيجة واصل الأهلي احتلال المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، من الفوز أمام المريخ في مباراتين والتعادل مع الهلال، بجانب الهزيمة على يد صن داونز خلال مواجهتي الذهاب والإياب.

ويترقب الأهلي مباراة الغد التي تجمع بين صن داونز والهلال السوداني من أجل انتظار هزيمة أو تعادل بطل السودان من أجل الحفاظ على حظوظ تأهله من المجموعة.

الهلال السوادنى يواجه صن دوانز

ويواجه فريق الهلال السودانى نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الاهلى القادمة فى دوري ابطال افريقيا

يستضيف فريق الاهلى نظيره الهلال السودانى بالجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا فى التاسعة مساء الجمعة الثانى من ابريل الموافق الاول من شهر رمضان الكريم على ستاد الاهلى والسلام.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 7 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط