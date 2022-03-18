شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى توافق على بقاء حسام حسن وتفرض عليه الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترطت لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة و عضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة على بقاء حسام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مع ضرورة إحلال وتجديد الجهاز الفني والإدارى شرط الموافقة على استكمال مهمته في قيادة زعيم الثغر.

وكشف مصدر بالاتحاد السكندرى أن لجنة الكرة طالبت حسام حسن برحيل عماد المندوه مدرب الحراس ومحمد عنان طبيب الفريق ووليد بدر المدير الإدارى للفريق السكندرى من أجل ضخ دماء جديدة في الفريق.

وأوضحت لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، و ذلك عقب اجتماعها أمس مع الجهاز الفني والإدارى للفريق بقيادة حسام حسن، والذى أستمر قرابة أربع ساعات متواصلة و تم استعراض وبحث أسباب تراجع النتائج و تدهور المستوى.

وأوضحت إدارة الكرة أنها تدرس بعناية شديدة كل ما يتعلق بمستقبل الفريق فى ظل الرغبة الأكيدة من الجميع داخل منظومة نادي الاتحاد السكندري تصحيح مسار فريق الكرة خلال المرحلة المقبلة،وأنه جارى العمل و التشاور فى هذا الملف المهم للوصول إلى أفضل النتائج التي تصب في صالح فريق الكرة.

وأكدت لجنة الكرة لجماهير زعيم الثغر العظيمة بأن جميع القرارات التي سوف يتم اتخاذها والخاصة بمستقبل سيكون هدفها في المقام الأول صالح هذا الكيان العريق .

ويتمسك حسام حسن بالبقاء في الاتحاد ورغبته في معالجة بعض الأخطاء،وفى حال فسخ التعاقد من جانب إدارة الاتحاد السكندرى سيكون مقابل حصول حسام حسن على قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تقدر بحوالي شهرين أي ما يعادل 3 ملايين جنيه ، حيث تبلغ قيمة راتب الجهاز الفني بالكامل مليون ونصف في الشهر الواحد.