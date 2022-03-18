موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة لمدة 8 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، منح اللاعبين راحة لمدة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي فوز على نظيره المريخ السوداني، بنتيجة 3-1 مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقرر موسيماني استغلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مواجهتي السنغال الحاسمين لبطاقة الوصول إلى مونديال قطر 2022.

ومنح مدرب الأهلي اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق يوم 27 من الشهر الجاري.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى ٧ نقاط في سباق التأهل إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بينما تجمد رصيد المريخ عند 4 نقاط.