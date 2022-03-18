طبيب الأهلي يتحدث عن طبيعة إصابة بيرسي تاو ومحمد هاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أحمد أبوعبلة، إن الفحص المبدئي لإصابة لاعب فريقه بيرسي تاو عبارة عن كدمة في الركبة تعرض لها خلال مباراة المريخ السوداني.

وأضاف أبوعبلة، في تصريحات صحفية له عقب المباراة:"بيرسي تاو سيخضع لمزيد من الفحوصات الدقيقة عند عودة الفريق إلى التدريبات استعدادًا للمباريات القادمة.

وأشار رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إلى أن لاعب فريقه محمد هاني قد اشتكى هو الآخر من آلام في العضلة الضامة، قبل أن يُفضل الجهاز الفني والطبي استبداله خلال المباراة.

وكان تاو قد افتتح أهداف الأهلي في مرمى المريخ السوداني بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وتغلب الأهلي على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة.‎