عبد الحفيظ يهاجم كاف بسبب التحكيم والفار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتقد سيد عبد الحفظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب إقامة مباريات دور المجموعات بدون تقنية الفيديو.

عبد الحفيظ قال في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" :"لدينا استغراب من كاف تريدون إقامة السوبر الأفريقي ومباريات دور المجموعات تقام بدون فار".

وأضاف :"لا أريد الحديث عن التحكيم أفريقيًا ومحليًا، لكن حكم مباراة اليوم أدار لقاء صنداونز في الموسم الماضي، وأعتقد أن لدينا ضربة جزاء في كرة طاهر".

وتابع :"لديّ تحفظ كبير على الأداء التحكيمي، من المفترض أن الحكم يُطبق العدالة وهذا ما نفتقده من الأساس، أعتقد أن ملف التحكيم مهم جدًا قبل الحديث عن بطولة السوبر الأفريقي".

وأكمل :"أعرف سبب عدم إقامة المباريات بدون الفار بسبب معاناة بعض الدول من قلة الإمكانيات لكن على كاف أن (يضغط عليهم)".

وواصل عبد الحفيظ هجومه على "كاف"، قائلاً :"ما المشكلة أن نعطي وقتًا لمدة أسبوع على سبيل المثال بعد مباريات تصفيات كأس العالم، موعد مباراة الهلال ستكون بعد مباراة مصر والسنغال مباشرة".

وعن مباراة الهلال المقبلة، رد :"أرى أن الفترة المقبلة مهمة بالنسبة لنا بعد خوض العديد من المباريات سواء كانت محلية أو قارية، سنعود بشكل أفضل مع مباراة الهلال المقبلة".

وأنهى :"حققنا خطوة جيدة لكن ليست نهائية، وأي نتيجة مباراة الهلال وصنداونز لن تكون مؤثرة علينا من حيث الاستعدادات".

وكان الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الأهلي WE السلام" ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الهلال السوداني في الجولة المقبلة، وتحديدًا في الأول من أبريل المقبل ضمن الجولة السادسة والأخيرة.

وأصبح ترتيب المجموعة الأولى كالتالي: صنداونز (10 نقاط) - الأهلي (7 نقاط) - الهلال (4 نقاط) - المريخ (4 نقاط)، لكن هناك مباراة بين الهلال وصنداونز ستقام في الثالثة عصر السبت.