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مدرب المريخ: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام الأهلي.. وليس لدينا لاعبين كبار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد المدير الفني الإنجليزي لفريق المريخ السوداني، لي كلارك، أنه يتحمل نتيجة الخسارة أمام، معربا عن سعادته بمستوى فريقه رغم الخسارة.

وحقق الأهلي فوزا على نظيره المريخ السوداني، بنتيجة 3-1، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال لي كلارك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" أتحمل مسئولية الخسارة أمام الأهلي بثلاثية ومبسوط جدا من لاعبي المريخ السوداني على مستواهم وأدائهم أمام الأهلي

وأضاف:" الأهلي فريق قوي وهو ثالث العالم في كأس العالم للأندية، الأهلي يمتلك مدير فني رائع سواء على المستوي الفني أو الإنساني".

وتابع :" حين تواجه الأهلي فهو فريق يمتلك لاعبين كبار ومميزين للغاية وهو فريق قوي جدآ ويقدم مستوى مميز".

وأتم تصريحاته: "لا استخدم عذر لأنني خضت مباريات في القاهرة خلال الفترة وأنها خارج السودان، المريخ يمتلك لاعبين محترفين وكبار ولديهم خبرات أفريقية كبيرة".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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