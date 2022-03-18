موسيماني يعلن إصابة تاو ويوضح موقف حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأن خروج بيرسي تاو أمام المريخ في دوري أبطال أفريقيا جاء بسبب إصابة تعرض لها، كما أكد على أن حسام حسن مهاجم الفريق سوف يحصل على الفرصة.

وقال موسيماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الفوز على المريخ 3-1: "المباراة سارت كما خططت لها وكما توقعنا، وأنها صعبة ومنافسة كبيرة أمام المريخ، والتاريخ يشهد بذلك، ولكن في النهاية أننا، حققنا الفوز والحصول على النقاط الثلاث، هذا ما يهمنا في المقام الأول".

وتابع: "لا يمكن خلق أعذار بسبب الأداء، نحن أكثر فريق يخوض مباريات ويلعب تحت ضغوط كبيرة، ويحمل الدفاع عن شعاره وجماهيره نعطي احترامنا لكل فريق منافس لنا، ونحاول تخطي هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر".

وأضاف: "هناك مباريات لعبناها بشكل جيد للغاية ولكن لم نفز، وهناك مباريات لم تقدم فيها المستوي الجيد والمميز وحققنا الفوز، مباراة اليوم قدمنا مباراة جيدة وسجلنا ثلاثة أهداف وحققنا الفوز".

أما عن الأداء التحكيمي في المباراة، فقال: "التحكيم في حاجة لمساعدين ولا أعلق على التحكيم، وفي الدوري المصري لم أعلق على التحكيم، وأركز مع فريقي فقط".

وأوضح سبب استبدال بيرسي تاو في اللقاء: "تغيير بيرسي تاو بين الشوطين بسبب الإصابة، ولا يمكن أن أشارك لاعب مصاب في المباريات، بيرسي تاو تعرض للإصابة، شعر بالإصابة في المباراة أمام المريخ وتم استبداله، ولو كان مصاب كان هناك لاعب مثل أحمد عبد القادر ويقدم مستوى مميز".

وأشارت أنباء قبل المباراة بأيام قليلة لإصابة بيرسي تاو على مستوى العضلة الأمامية، الأمر الذي نفاه النادي الأهلي بوضعه في قائمة الفريق ومشاركته أساسيًا، لكنه في النهاية خرج مصابا عقب نهاية الشوط الأول.

وردًا على عدم مشاركة حسام حسن، قال: "محمد شريف يسجل أهدافا ويسير بشكل جيد، لماذا أخرجه من الملعب، بعض منكم بحب حسام حسن، وهناك لاعبين آخرين بخلاف حسام حسن لم يشاركوا مع الفريق لا يمكن أن يشارك كل اللاعبين الموجودين في القائمة".

وواصل: "أفشة لاعب جيد ويشارك ويجلس على دكة البدلاء، وفي النهاية حسام حسن سيحصل على فرصته وسيشارك لا تقلقوا".

واستطرد: "لاعب مثل علي لطفي، لا يشارك لماذا لا تطلبون أو تسألون عن عدم مشاركته في المبارايات؟".

واختتم حديثه قائلًا: "لويس ميكيسوني يسير بشكل جيد، وقادم في الطريق وانتظروه، وهو نجح في أن يسجل ثلاثة أهداف".