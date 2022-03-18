قمصان: مباراتنا أمام الهلال مهمة.. ولم نحقق المستوى المنتظر بأفريقيا ولكن نُعدل المسار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى سامي قمصان، مدرب عام النادي الأهلي، أن فريقه هو من وضع نفسه في موقف سيء قبل مباراة المريخ السوداني.

وفاز الأهلي بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الجمعة بنظيره المريخ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف قصمان في تصريحات لفضائية الأهلي عقب المباراة:"وضعنا أنفسنا في موقف سيء قبل المباراة والغيابات أثرت علينا وسجلنا الحمدالله هدف مبكر ساعدنا وثلاثة نقاط مهمة لنا".

وتابع مدرب عام الأهلي:"لدينا تحديات كبيرة في المباريات المقبلة ومباراة الهلال مهمة بالنسبة لنا وإن شاء الله نفوز ونصحح الأخطاء، و لم نحقق نتائج على المستوى بدوري أبطال أفريقيا ولكن نُعدل مسارنا".

وأتم قصمان تصريحاته بقوله:"لدينا لاعبين لديهم مباريات هامة مع منتخباتهم ثم سيحصل الفريق على إجازة ثم نواصل استعداداتنا للهلال".