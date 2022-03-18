عبد القادر: لم نضمن التأهل بدوري الأبطال.. والفوز ساعدنا كثيرًا لتقليل الضغوطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد أحمد عبد القادر لاعب فريق النادي الأهلي، أن فريقه لم يضمن التأهل للدور المقبل في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، رغم الفوز على المريخ السوداني في مرحلة دور المجموعات.

وفاز الأهلي على المريخ، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة (3-1) في لقاء أقيم على ملعب "الأهلي WE السلام" ضمن حسابات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد القادر في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس 3" :"كنّا متعادلين (1-1) لكن التغييرات ساهمت في تغيير المباراة".

وأضاف :"حققنا ثلاث نقاط هامة لكن لم نضمن التأهل، الفوز على المريخ ساعدنا كثيرًا لتقليل الضغوطات، ونتمنى أيضًا الفوز على الهلال بالجولة الأخيرة".

وتحدث عبد القادر عن هدفه الأفريقي الأول :"أول أهدافي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا وأتمنى مواصلة الأهداف".

واستعاد الأهلي طريق الانتصارات الأفريقية بعد الخسارة من صنداونز في الجولة الماضية بنتيجة (1-0)، إلا أن الفريق الأحمر فاز مساء اليوم بنتيجة (3-1).

ورفع الأهلي من رصيده إلى سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر صنداونز، في المقابل توقف رصيد المريخ عند أربع نقاط ليودع البطولة رسميًا.

جدير بالذكر أن الأهلي سيلعب مع الهلال في الأول من أبريل المقبل ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.