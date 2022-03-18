تعرف على سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي فوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 3-1 ، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وبتلك النتيجة، أصبح رصيد الأهلي 7 نقاط بالمركز الثاني خلف صنداونز الجنوب أفريقي المتصدر بـ 10 نقاط، وتجمد رصيد المريخ عند 4 نقاط بالتساوي مع مواطنه الهلال.

وخسر المريخ رسميًا فرصة التأهل للدور المقبل، حتى في حالة فوزه في الجولة الأخيرة أمام نظيره صنداونز الجنوب إفريقي.

ولا يملك الأهلي أي فرصة للتأهل في صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا 2022 ، فحتى إن خسر صنداونز مباراتيه القادمتين وفاز الأهلي، سيتساوى الفريقان في النقاط، لكن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة صنداونز.

ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال في مباراة السادسة، حتى لا يدخل الفريق الأحمر في أي حسابات معقدة في طريق الدفاع عن لقبه للموسم الثالث تواليا.

وينحصر الصراع على البطاقة الثانية بين الأهلي والهلال للتأهل لدور الثمانية، حيث لا يحتاج صنداونز سوى نقطة واحدة من أجل حسم صدارة المجموعة رسميا لاستحالة وصول الأهلي وقطبي السودان للنقطة الـ11.

ومن المقرر أن يستقبل الهلال منافسه صنداونز على ملعبه "الجوهرة الزرقاء" بالسودان غدا السبت.

ويحتاج الأهلي لسقوط الهلال أمام صنداونز، غدا السبت، سواء بالتعادل أو الخسارة، وحينها يكفيه الحصول على نقطة واحدة في الجولة الأخيرة ضد الهلال من أجل التأهل دون النظر لأي حسابات تتعلق بالمواجهات المباشرة أو التعادل في النقاط.

وستقام الجولة الأخيرة بين الأهلي والهلال بالقاهرة في الأول من أبريل المقبل، بينما يخرج المريخ لمواجهة صنداونز في جنوب أفريقيا في نفس اليوم.

وفي حالة فوز الهلال في الجولة الخامسة والفوز على الأهلي في الجولة السادسة، سيتساوي الأهلي مع الفريق السوداني في عدد النقاط (7)، وسيتأهل حينها إلى ربع النهائي بأفضلية المواجهات المباشرة مع الأهلي بعدما انتهى لقاء السودان بالتعادل السلبي.

أما إذا فاز الهلال على صنداونز ضمن الجولة الخامسة، وتعادل مع الأهلي في القاهرة إيجابيا فإن أفضلية التسجيل خارج الأرض ستصب في مصلحة الفريق السوداني ويتأهل على حساب الأهلي.

وفي حالة فوز الهلال على صنداونز غدا السبت، فلن يكون أمام الأهلي سوى الفوز لحسم التأهل بدون النظر لأي أمور أخرى، إما التعادل السلبي فيجعل الفريقان متعادلان في المواجهات المباشرة ويتم النظر إلى فارق الأهداف في كافة مباريات المجموعة.

ويمتلك الأهلي حاليا فارق هدف بين الأهداف المسجلة والمستقبلة، أما الهلال فيمتلك (-1) بين الأهداف المسجلة والمستقبلة، وهو ما يعني أنه يحتاج لتسجيل فارق هدفين أمام صنداونز ليعادل الأهلي في هذا البند.