ريال مدريد يواجه تشلسي.. مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المنامة - ياسر ابراهيم - لم تخيّب قرعة دوري أبطال أوروبا التوقعات، حيث أسفرت عن مواجهة منتظرة في ربع النهائي بين تشيلسي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني.



وسيلتقي حامل اللقب تشيلسي أمام ريال مدريد الذي يملك رقماً تاريخياً بعدد الألقاب (13 لقباً) في البطولة في ذكرى لنصف نهائي النسخة الماضية عندما أقصى الفريق اللندني منافسه الملكي.



ووصل إلى الدور ربع النهائي ثلاثة أندية إسبانية ومثلها إنكليزية وفريق وحيد من البرتغال وآخر من ألمانيا، فيما كان غياب باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي من أبرز المفاجآت.



وسيلتقي الوصيف مانشستر سيتي صاحب الكرة الهجومية الممتعة منافسه القوي جداً دفاعياً أتلتيكو مدريد الذي أقصى مانشستر يونايتد في دور الستة عشر.



مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:



- تشيلسي الإنكليزي يلاقي ريال مدريد الإسباني.

- مانشستر سيتي الإنكليزي يواجه أتلتيكو مدريد الإسباني.

- فياريال الإسباني يلعب مع بايرن ميونيخ الألماني.

- بنفيكا البرتغالي يلاقي ليفربول الإنكليزي.



وفي قرعة نصف النهائي أسفرت القرعة عن لقاء الفائز من مباراة سيتي وأتلتيكو مدريد مع الفائز من مباراة تشيلسي وريال مدريد، والفائز من لقاء بنفيكا وليفربول سيواجه الفائز من لقاء فياريال وبايرن ميونيخ.



وسيكون الاسم الوارد أولاً هو صاحب الأرض في لقاء الذهاب.



وستلعب مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الخامس والسادس من شهر نيسان/أبريل والعودة في الثاني عشر والثالث عشر من شهر نيسان/أبريل أيضاً.

(وكالات)