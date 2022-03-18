الامارات | الأهلي يقسو على المريخ بثلاثية ويتجنب المفاجآت في "أبطال أفريقيا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقسو على المريخ بثلاثية ويتجنب المفاجآت في "أبطال أفريقيا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الأهلي المصري على المريخ السوداني 3 /1، اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وتقدم الأهلي عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 19، قبل أن يدرك رمضان عجب التعادل للمريخ في الدقيقة 60. وفي الدقيقة 72 سجل محمد شريف الهدف الثاني للفريق المصري، قبل أن يضيف أحمد عبد القادر الهدف الثالث بعد ذلك بدقيقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف صن داونز الجنوب أفريقي متصدر الترتيب، والذي يحل ضيفا على الهلال السوداني غدا ضمن منافسات الجولة الخامسة. وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد المريخ عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق الأهداف خلف الهلال صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة الثانية، حسم فريق الرجاء البيضاوي المغربي تأهله إلى الدور المقبل بعد أن حقق فوزا مهما خارج أرضه على أمازولو بهدفي حميد أحداد وإلياس حداد.

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