الأهلي يحافظ على آماله الإفريقية بثلاثية في المريخ (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا هاما على مضيفه المريخ السوداني، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي، بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر، في الدقائق 19، 72، 73، على الترتيب، فيما أحرز هدف المريخ رمضان عجب في الدقيقة 60.

وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ7 نقاط في المركز الثاني، خلف صن داونز المتصدر بـ10 نقاط، فيما توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط في المركز الأخير.

يشار إلى أن صن داونز سيواجه الهلال السوداني غدا، في إطار الجولة ذاتها.

وبذلك يكفي الأهلي التعادل في مباراته القادمة أمام الهلال في الجولة الأخيرة لضمان التأهل إلى ربع النهائي.

شاهد أهداف المباراة: https://btolat.myvidnow.net/embed/17qFPtQxxuK9d