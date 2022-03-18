شكرا لقرائتكم خبر عن الضامة تهاجم محمد هاني فى مباراة الأهلى والمريخ وإصابة ركبة بيرسى تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن بيرسي تاو لاعب الفريق تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة المريخ السوداني التي أقيمت اليوم الجمعة، وانتهت بفوز الأهلي 3/1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن الفحص المبدئي الذي خضع له اللاعب تبين تعرضه لكدمة في الركبة، وسوف يخضع لمزيد من الفحوصات الدقيقة عند عودة الفريق إلى التدريبات استعدادًا للمباريات القادمة.

وأشار إلى أن محمد هاني لاعب الفريق اشتكى هو الآخر من آلام في العضلة الضامة، قبل أن يفضل الجهاز الفني والطبي استبداله خلال المباراة.

وكان تاو قد افتتح أهداف الأهلي في مرمى المريخ السوداني بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وتغلب الأهلي على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة.