شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة راحة 3 ايام عقب الفوز علي دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة راحة 3 أيام للاعبي الفريق، عقب الفوز على دمنهور، الناشط في دوري القسم الثاني، بنتيجة (3-1) اليوم الجمعة في استاد المكس بالإسكندرية، ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

وسجل ثلاثية سموحة كل من: النيجيري صديق أوجولا في الدقيقة 24، والغيني إيليا سيلا في الدقيقة 37، والنيجيري أبوبكر ليادي في الدقيقة 90+3.

وأحرز علي بوسكار هدف دمنهور في الدقيقة 41 من اللقاء، الذي شهد حالة طرد في صفوف الفريق القادم من محافظة البحيرة.

وكان سموحة قد تلقى هزيمة عريضة أمام فيوتشر (0-4)، في آخر مباراة له بالدوري الممتاز.

وما زالت تتبقى 5 مواجهات في دور الـ32، تجمع بين كل من: الزمالك والداخلية، والأهلي والمصري بالسلوم، والمصري والمنصورة، وبيراميدز ولافيينا، وفيوتشر ومنتخب السويس.