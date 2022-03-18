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سموحة راحة 3 ايام عقب الفوز علي دمنهور

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القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة راحة 3 أيام للاعبي الفريق، عقب الفوز على دمنهور، الناشط في دوري القسم الثاني، بنتيجة (3-1) اليوم الجمعة في استاد المكس بالإسكندرية، ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

وسجل ثلاثية سموحة كل من: النيجيري صديق أوجولا في الدقيقة 24، والغيني إيليا سيلا في الدقيقة 37، والنيجيري أبوبكر ليادي في الدقيقة 90+3.

 

وأحرز علي بوسكار هدف دمنهور في الدقيقة 41 من اللقاء، الذي شهد حالة طرد في صفوف الفريق القادم من محافظة البحيرة.

 

وكان سموحة قد تلقى هزيمة عريضة أمام فيوتشر (0-4)، في آخر مباراة له بالدوري الممتاز. 

 

وما زالت تتبقى 5 مواجهات في دور الـ32، تجمع بين كل من: الزمالك والداخلية، والأهلي والمصري بالسلوم، والمصري والمنصورة، وبيراميدز ولافيينا، وفيوتشر ومنتخب السويس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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