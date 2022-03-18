شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يوقع على أول أهدافه بدوري ابطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي في افتتاح سجله التهديفي بدوري ابطال إفريقيا هذا الموسم حينما وقع على هدف الأهلي الثالث في مرمى المريخ السوداني في اللقاء الذي جمع الفريقين وانتهى بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

جاء هدف عبد القادر في مباراته الخامسة بدوري أبطال إفريقيا وهو الهدف الأول للاعب في البطولات القارية والثالث هذا الموسم في مختلف البطولات حيث وقع على هدف بالدوري وهدف في مونديال الأندية.

وبفوز الأهلي على المريخ السودانى واصل الفريق الأحمر احتلال المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، من الفوز أمام المريخ في مباراتين والتعادل مع الهلال، بجانب الهزيمة على يد صن داونز خلال مواجهتي الذهاب والإياب.

ويترقب الأهلي مباراة الغد التي تجمع بين صن داونز والهلال السوداني من أجل انتظار هزيمة أو تعادل بطل السودان من أجل الحفاظ على حظوظ تأهله من المجموعة.

الهلال السوادنى يواجه صن دوانز

ويواجه فريق الهلال السودانى نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 7 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط