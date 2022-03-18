شكرا لقرائتكم خبر عن شريف: البداية كانت غير موفقة للأهلى في دورى الأبطال و شعرنا بـ" الكسل " أمام المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد شريف مهاجم فريق الاهلى أن الفوز على المريخ السودانى اليوم خطوة مهمة في الصعود للدور ربع نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا رغم البداية الغير موفقة للفريق الأحمر منذ بداية لقاءات المجموعة .

وأوضح محمد شريف خلال تصريحات تلفزيونية قائلا " الفوز على المريخ السودانى جاء في توقيت مناسب و سوف يساهم بشكل كبير في صعود الفريق الى الدور ربع نهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا حيث شعر لاعبى الفريق الأحمر بالكسل أثناء اللقاء مما أدى الى تسجيل فريق المريخ السودانى هدف التعادل و عقب هذا قام اللاعبين ببذل جهد مضاعف لإحراز الأهدف و تمكن من تسجيل هدفين و الفوز و تحقيق الثلاث نقاط ".

و حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على المريخ السودانى بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الأهلى والسلام فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

سجل ثلاثية الأهلي ، بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر في الدقائق ،20 و72 و73 فيما سجل رمضان عجب هدف المريخ في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة ينجح فريق الأهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعدما خسر من صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الماضية بهدف نظيف ، ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط ويقترب الفريق الأحمر من التأهل لدور الثمانية ، فيما توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط.