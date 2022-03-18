شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو ينهى صيام 117 يوماً مع الاهلى أمام المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع الأهلي شوطا كبيرا نحو بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، إثر فوزه على المريخ السوداني بنتيجة 3-1، مساء الجمعة ، ورفع الأهلي رصيده لـ7 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، بفارق 3 نقاط خلف صن داونز الجنوب أفريقي المتصدر.

سجل ثلاثية الأهلي ، بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر في الدقائق ،20 و72 و73 فيما سجل رمضان عجب هدف المريخ في الدقيقة 60.

ونجح تاو في تسجيل هدفه الأول في مشاركته الرابعة بدوري ابطال أفريقيا، بعدما تمكن من تسجيل خمسة أهداف لفريقه في الدوري المصري.

ونجح الجنوب أفريقى بيرسى تاو فى إنهاء حالة العقم التهديفى التى طاردته مع الاهلى منذ 117 يوماً منذ تسجيله هدفاً فى شباك سموحة بالدوري فى 21 نوفمبر 2021 أى مايعادل ثلاثة شهور وثلاثة أسابيع وأربعة أيام.

ونجح بيرسى في تسجيل أول أهداف الأفريقية مع النادي الأهلي حينما افتتح سجله التهديفي مع الفريق الأحمر بدورى ابطال أفريقيا في مباراة المريخ بعدما أجهض موسيمانى الأنباء الغير صحيحة التي تم تداولها الأيام الماضية حول معاناة اللاعب من إصابة في العضلة الضامة وحاجته 6 أسابيع للتعافي من هذه الإصابة.

ونجح تاو في تسجيل هدفه الأول في مشاركته الرابعة بدوري ابطال أفريقيا، بعدما تمكن من تسجيل خمسة أهداف لفريقه في الدوري المصري.