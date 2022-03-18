شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الاهلى فى دوري الابطال الافريقى بعد الفوز على المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة بالأهلي على نظيره المريخ السودانى بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وبهذه النتيجة واصل الأهلي احتلال المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، من الفوز أمام المريخ في مباراتين والتعادل مع الهلال، بجانب الهزيمة على يد صن داونز خلال مواجهتي الذهاب والإياب.

ويترقب الأهلي مباراة الغد التي تجمع بين صن داونز والهلال السوداني من أجل انتظار هزيمة أو تعادل بطل السودان من أجل الحفاظ على حظوظ تأهله من المجموعة.

الهلال السوادنى يواجه صن دوانز

ويواجه فريق الهلال السودانى نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 7 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط