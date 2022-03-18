شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة تحقق رقماً مصرياً جديداً فى بطولة العالم لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بسنت حميدة بطلة مصر في ألعاب القوي ، في تحقيق رقماً مصرياً جديداً فى سباق 60 متر عدو خلال مشاركتها فى بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات المقامة بصربيا بعدما سجلت زمنا قدره 7.31 ثانية .

وكانت بسنت حميدة بطلة مصر في ألعاب القوي ، قد سافرت إلى إسبانيا قبل بطولة العالم للمشاركة فى 3 بطولات دولية استعدادا للبطولة ، حيث تسعى بسنت حميدة لتحقيق مركز متقدم بها.

وشهدت منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للكبار، والتى أقيمت على ملاعب المركز الأولمبى بالمعادى، وجود لجنة من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، لسحب عينات عشوائية من اللاعبين، والكشف عن تناول المنشطات من عدمه.

وانطلقت البطولة الشهر الماضى بالمركز الأولمبى بالمعادى، بمشاركة عدد كبير من لاعبى الهيئات الرياضية المسجلة فى الاتحاد المصرى للعبة وصل عددهم إلى 570 لاعب ولاعبة ، وتوج بها النادى الأهلى رجال وسيدات.