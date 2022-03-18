شكرا لقرائتكم خبر عن العجيزى: نجحنا فى تجاوز كبوة فيوتشر ومفاجآت الكاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب هانى العجيزى المدرب العام للفريق الكروى الأول بنادى سموحه عن سعادته بتخطى عقبه دمنهور بدور الـ32 لمباريات كأس مصر والتى انتهت على ملعب حرس الحدود بالمكس بثلاثية مقابل هدف.

وأشار العجيزي :" أننا نجحنا فى تخطى كبوه الهزيمه برباعيه من فيوتشر و كذلك الاطمئنان على جميع اللاعبين الذين لم يشاركو فى المباريات

وأضاف أن أحمد سامى المدير الفنى منح العديد من اللاعبين راحه هذه المباراة أمثال الهانى سليمان و مروان حمدى و حليمو و مصطفى الخواجة".

وقال العجيزى حذرنا اللاعبين من التهاون أمام دمنهور لتجنب مفاجات كاس مصر ونجحنا فى حسم اللقاء موكدا اننا سنمنح اللاعبين راحه والعوده من جديد للاستعداد لعوده الدورى ومباراه بيراميدز والمقرر لها إبريل المقبل.