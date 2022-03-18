شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سيناريوهات تأهل الأهلى لربع نهائى دوري ابطال افريقيا بعد ثلاثية المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على المريخ السودانى بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الأهلى والسلام فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

سجل ثلاثية الأهلي ، بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر في الدقائق ،20 و72 و73 فيما سجل رمضان عجب هدف المريخ في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة ينجح فريق الأهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعدما خسر من صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الماضية بهدف نظيف ، ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط ويقترب الفريق الأحمر من التأهل لدور الثمانية ، فيما توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط.

الهلال السودانى يستضيف صن دوانز فى أم درمان

ويستضيف الهلال السودانى نظيره صن دوانز في ملعب الهلال في أم درمان في تمام الساعة 3 عصر غد السبت، ويدرك المدير الفني للهلال، البرتغالي جواو موتا، أن لا بديل عن الفوز لتعزيز حظوظه في الظفر ببطاقة التأهل الثانية لربع النهائي.

الاهلى فقد فرصة الصعود لربع النهائى من مقعد الصدارة

ولا توجد أى فرصة لتأهل الأهلي من صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا 2022 ، فحتى إن خسر صن داونز مباراتيه القادمتين وفاز الأهلي، يتساوى الفريقان فى النقاط "10"، وحينها سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة التى سترجح كفة الفريق الجنوب أفريقي.

سيناريوهات تأهل الاهلى لربع نهائى دوري ابطال افريقيا

الأهلي حاليا يملك أكثر من فرصة لتخطي مرحلة المجموعات، أولها الفوز على الهلال في الجولة الختامية، بغض النظر عن نتيجة الأخير من صن داونز، السبت.

وقتها سيرفع الأهلي رصيده لـ10 نقاط، بينما لن يتجاوز الهلال الـ7 نقاط كحد أقصى، حال انتصر الأخير على بطل جنوب أفريقيا.

تعادل أو خسارة الهلال من صن داونز في الجولة الخامسة، يمنح الأهلي خيارا إضافيا في مرحلة الحسم، ويكفيه وقتها التعادل مع "الأزرق" ليضمن التأهل.

في المقابل، تبدو مهمة الهلال صعبة إذ يحتاج للفوز على صن داونز في ملعبه ثم الأهلي في عقر دار الأخير ليضمن التأهل، بفارق المواجهات المباشرة عن حامل اللقب,