شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغزو المريخ بـ 3 صواريخ أفريقية ويقترب من التأهل لدور الـ8.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على المريخ السودانى بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الأهلى والسلام فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

سجل ثلاثية الأهلي ، بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر في الدقائق ،20 و72 و73 فيما سجل رمضان عجب هدف المريخ في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة ينجح فريق الأهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعدما خسر من صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الماضية بهدف نظيف ، ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط ويقترب الفريق الأحمر من التأهل لدور الثمانية ، فيما توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط.

وأستطاع الأهلي "غزو" المريخ بثلاثة صواريخ ويغازل ربع نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريخه، ويواصل المارد الأحمر مشوار حصد النجمة الأفريقية الـ11.

بداية المباراة جاءت حماسية من جانب الفريقين أن كانت الخطورة الأكثر للأهلي الذي ضغط مُبكراً عن طريق بيرسي تاو الذي إنطلق من ناحية اليسار ومرر كرة لكن حارس المريخ تعامل معها بشكل جيد.

بعد سيطرة أهلاوية على أول دقائق ظهر فريق المريخ الذي بدأ ينشط هجومياً قبل أن ينحصر اللعب وسط الملعب وتتراجع الخطورة ، وأنطلق أفشة بأكثر من كرة وكذلك الشحات لكن دفاع بطل السودان أحكم الرقابة على هذه الهجمات.

عاد الأهلي لفرض سيطرته على اللقاء بفضل الهجوم المكثف عن طريق أفشة وبيرسي تاو أسفر هذا الهجوم عن هدف سجله بيرسي تاو في الدقيقة 19.

عقب الهدف كاد المريخ يسجل هدف التعادل في الدقيقة 24 بعدما راوغ أحد لاعبي الفريق السوداني ياسر إبراهيم وسدد كرة قوية أرتطمت بقدم حمدي فتحي وتحوّلت إلى ضربة ركنية.

بعدها أمسك الشناوي بكرة قوية ، واشتعلت الكرة بسبب الهجوم المتبادل بين الفريقين وحاول بطلا مصر والسودان التسجيل ، فالأهلي أجتهد كثيراً عن طريق إنطلاقات أفشة والشحات وبيرسي تاو لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون التسجيل وهو نفس ما حدث مع الفريق السوداني إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية هذا الشوط بشكل حماسي من جانب الفريقين ، وشارك طاهر محمد طاهر بدلاً من بيرسي تاو مع بداية هذا الشوط ، وحالت العشوائية دون تسجيل أكثر من فرصة خطرة للمارد الأحمر ليبدأ المريخ في الإنتعاش هجومياً.

وشهدت الدقيقة 61 تسجيل هدف المريخ هدف عن طريق رمضان عجب بعدما استغل "دربكة ولخمة" دفاع الأهلي وسجل الكرة في شباك الشناوي .

وخرج حسين الشحات في الدقيقة 62 وشارك أحمد عبد القادر بدلاً منه ، وضغط الفريقين بحثاً عن هدف ثان ومرر معلول كرة سحرية لمحمد شريف الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 72.

واستغل أحمد عبد القادر خطأ دفاعي ساذج من المريخ ليُسجل الهدف الثالث بعدما راوغ دفاع الفريق السوداني وبعدها اشتعلت المباراة وكاد الاهلي يسجل هدف رابع كما اهدر المريخ فرصة تسجيل هدف ثان.

وخرج حمدي فتحي في الدقيقة 84 وشارك ايمن اشرف بدلاً منه ، كما شارك ديانج بدلاً من أفشة ، وحاول الفريقين التسجيل واشهر الحكم السنغالي نداي بطاقة صفراء لأحمد عبد القادر وأحد لاعبي المريخ للخشونة بعدها ينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3-1.