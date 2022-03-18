الامارات | مدرب ألمانيا يعيد 3 لاعبين إلى منتخب "المانشافت" ويستدعي وافدا جديدا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ألمانيا يعيد 3 لاعبين إلى منتخب "المانشافت" ويستدعي وافدا جديدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدعى المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم هانزي فليك، أنتون ستاخ لاعب خط وسط ماينز، للمرة الأولى، كما أعاد ثلاثة لاعبين إلى قائمة المنتخب وذلك استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام منتخبي إسرائيل وهولندا. وغاب عن قائمة المنتخب الألماني عدة لاعبين بسبب الإصابات، ومن بينهم نيكلاس زوله وفلوريان فيرتز، كما لم يتمكن لاعبون آخرون من استعادة لياقتهم بعد التعافي البدنية من الإصابات، ومنهم ليون جوريتسكا وماركو رويس.

وقد دفع ذلك المدير الفني هانزي فليك لإجراء تعديلات لدى استدعاء قائمته للمباراتين المقررتين في سنسهايم وأمستردام يومي 26 و29 من الجاري.وللمرة الأولى، استدعى فليك ستاخ، المتوج مع منتخب الشباب بلقب بطولة أوروبا لمنتخبات تحت 21 عاما، قائلا إن اللاعب شكل "مفاجأة لنا جميعا"، وأضاف "نود رؤية ما يمكنه تقديمه من إمكانيات."

وأعاد فليك ثلاثة لاعبين إلى قائمة المنتخب الألماني من جديد، وهم جوليان فايجل لاعب بنفيكا البرتغالي، الذي خاض آخر مباراة دولية له عام 2017، وبنيامين هنريكس لاعب لايبزج وروبين كوخ لاعب ليدز يونايتد، اللذين سجلا آخر ظهور لهما مع المنتخب عامي 2020 و2021، على الترتيب. وسيسعى اللاعبون بالتأكيد إلى إقناع المدير الفني أملا في استدعائهم ضمن قائمة المنتخب لبطولة كأس العالم 2022.

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