بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × المريخ

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الأهلي، نظيره المريخ السوداني، في السادسة مساء اليوم الجمعة، باستاد الأهلي وي السلام، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة المريخ بدافع الفوز فقط بحثاً عن الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام صن داونز بجنوب إفريقيا 1-0.

ويرغب الأهلي في تجاوز صدمة الخسارة الأخيرة من صن داونز خاصة وأنها الثانية للمارد الأحمر في دور الثمانية حيث خسر مرتين أمام النادي الجنوب إفريقي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف صن داونز المُتصدر بـ10 نقاط، ويأتي الهلال والمريخ بطلا السودان في المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المريخ السوداني.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

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