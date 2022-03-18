حسين الشحات أساسيا.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام المريخ في إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المريخ السوداني المقرر لها في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، بإستاد الأهلي والسلام ، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

يستضيف الأهلي، نظيره المريخ السوداني، في السادسة مساء اليوم الجمعة، باستاد الأهلي وي السلام، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة المريخ بدافع الفوز فقط بحثاً عن الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام صن داونز بجنوب إفريقيا 1-0.

ويرغب الأهلي في تجاوز صدمة الخسارة الأخيرة من صن داونز خاصة وأنها الثانية للمارد الأحمر في دور الثمانية حيث خسر مرتين أمام النادي الجنوب إفريقي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف صن داونز المُتصدر بـ10 نقاط، ويأتي الهلال والمريخ بطلا السودان في المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.

فرص تأهل الأهلي إلى ربع النهائي:

الأهلي بحاجة إلى الفوز في المباراتين المقبلتين على المريخ والهلال السوداني، وبذلك سيتأهل إلى الدور المقبل دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى لأن رصيده سيصل إلى 10 نقاط.

في حال تعادل الأهلي مع المريخ سيصل رصيده إلى 5 نقاط متساويا مع الفريق السوداني وفي هذه الحالة سينتظر للجولة الأخيرة وليس أمامه سوى الفوز على الهلال للتأهل حتى لو فاز الأخير على صن داونز في الجولة المقبلة وحينتها سيتأهل الأهلي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

أما إذا خسر الأهلي في مباراته المقبلة، ضد المريخ فليس أمامه سوى الفوز على الهلال في الجولة الأخيرة وخسارة المريخ على يد صن داونز ووقتها سيتفوق المارد الأحمر بفارق المواجهات المباشرة على المريخ وسيتأهل ثانيا خلف صن داونز.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي والمريخ عبر قناة beIN Sports HD 3، بتعليق: عصام الشوالي.