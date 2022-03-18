شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب استبعاد عبد الله السعيد من قائمة بيراميدز لمواجهة أهلى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق بيراميدز، عبد الله السعيد لاعب الوسط فى قائمة الفريق المتجهة إلى ليبيا من أجل مواجهة أهلى طرابلس في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء سبب استبعاد عبد الله السعيد من القائمة بسبب رغبة الجهاز الفنى فى منح اللاعب راحة من السفر والمشاركة، خاصة فى ظل حسم الفريق التأهل لدور الثمانية من كأس الكونفدرالية بعدما وصل لنقطته العاشرة من 3 انتصارات وتعادل وقبل جولتين من ختام دور المجموعات.

وويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الأهلي طرابلس الليبي في التاسعة من مساء الأحد على استاد شهداء بنينة بمدينة بنغازي في ليبيا في خامس جولات دور المجموعات من البطولة القارية.

وشملت القائمة 21 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - محمود وادي

وتغادر بعثة بيراميدز في العاشرة من صباح السبت على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للاعبين على أن تصل بنغازي في رحلة مدتها ساعتين، ويخوض الفريق تدريبه الأخير والختامي في التاسعة مساء السبت بملعب شهداء بنينة الذي تقام عليه المباراة.