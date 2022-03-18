شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يسجل الهدف 600 للأهلي بأفريقيا ويعادل أهداف معلول وميهوب وبيبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد شريف فى تسجيل هدفه الأفريقي الحادي عشر في مختلف البطولات الأفريقية مع الأهلي بعدما تمكن من تسجيل هدف الأهلى الثاني في مرمى المريخ السوداني ليعادل بذلك الرقم أهداف عدد من النجوم الحاليين والسابقين في القلعة الحمراء.

وسجل محمد شريف هدفه الحادي عشر ليعادل السجل التهديفي للنجوم علاء ميهوب وعلي معلول وعمرو جمال وخالد بيبو وأسامة حسني، وهو الهدف رقم 600 للأهلي في مختلف البطولات القارية هذا الموسم.

وبهدفين فى دقيقتين تقدم الأهلى على المريخ 3-1 ، بعدما سجل محمد شريف الهدف الثانى ثم عزز أحمد عبد القادر بالهدف الثالث في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلى ، للمباراة كلاً من: حراسة المرمى: محمد الشنأوي، وخط الدفاع: محمد هانى- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- على معلول، وخط الوسط: عمرو السولية- حمدى فتحى- محمد مجدى أفشة – حسين الشحات- بيرسى تأو، وخط الهجوم: محمد شريف.