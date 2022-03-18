شكرا لقرائتكم خبر عن 80 دقيقة.. الأهلي يضغط بعد التقدم على المريخ 3/1 في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 80 من مباراة الأهلى والمريخ السودانى المقامة حالياً بإستاد الأهلى والسلام فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والنتيجة تُشير إلى تقدم الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

بداية المباراة جاءت حماسية من جانب الفريقين أن كانت الخطورة الأكثر للأهلي الذي ضغط مُبكراً عن طريق بيرسي تاو الذي إنطلق من ناحية اليسار ومرر كرة لكن حارس المريخ تعامل معها بشكل جيد.

بعد سيطرة أهلاوية على أول دقائق ظهر فريق المريخ الذي بدأ ينشط هجومياً قبل أن ينحصر اللعب وسط الملعب وتتراجع الخطورة ، وأنطلق أفشة بأكثر من كرة وكذلك الشحات لكن دفاع بطل السودان أحكم الرقابة على هذه الهجمات.

عاد الأهلي لفرض سيطرته على اللقاء بفضل الهجوم المكثف عن طريق أفشة وبيرسي تاو أسفر هذا الهجوم عن هدف سجله بيرسي تاو في الدقيقة 19.

عقب الهدف كاد المريخ يسجل هدف التعادل في الدقيقة 24 بعدما راوغ أحد لاعبي الفريق السوداني ياسر إبراهيم وسدد كرة قوية أرتطمت بقدم حمدي فتحي وتحوّلت إلى ضربة ركنية.

بعدها أمسك الشناوي بكرة قوية ، واشتعلت الكرة بسبب الهجوم المتبادل بين الفريقين وحاول بطلا مصر والسودان التسجيل ، فالأهلي أجتهد كثيراً عن طريق إنطلاقات أفشة والشحات وبيرسي تاو لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون التسجيل وهو نفس ما حدث مع الفريق السوداني إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الأهلى ، للمباراة كلاً من: محمد الشنأوي ، محمد هانى- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- على معلول ،عمرو السولية- حمدى فتحى- محمد مجدى أفشة – حسين الشحات- بيرسى تأو ومحمد شريف.

جاءت بداية هذا الشوط بشكل حماسي من جانب الفريقين ، وشارك طاهر محمد طاهر بدلاً من بيرسي تاو مع بداية هذا الشوط.

وحالت العشوائية دون تسجيل أكثر من فرصة خطرة للمارد الأحمر ليبدأ المريخ في الإنتعاش هجومياً.

وشهدت الدقيقة 61 تسجيل هدف المريخ هدف عن طريق رمضان عجب بعدما استغل "دربكة ولخمة" دفاع الأهلي وسجل الكرة في شباك الشناوي .

وخرج حسين الشحات في الدقيقة 62 وشارك أحمد عبد القادر بدلاً منه ، وضغط الفريقين بحثاً عن هدف ثان ومرر معلول كرة سحرية لمحمد شريف الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 72.

واستغل أحمد عبد القادر خطأ دفاعي ساذج من المريخ ليُسجل الهدف الثالث بعدما راوغ دفاع الفريق السوداني وبعدها اشتعلت المباراة وكاد الاهلي يسجل هدف رابع كما اهدر المريخ فرصة تسجيل هدف ثان.