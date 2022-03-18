شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يرتقى لوصافة هدافي دورى أبطال أفريقيا بـ4 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من تسجيل هدفه الرابع في دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم ليرتقى لوصافة هدافي المسابقة هذه النسخة خلف التونسى محمد على بن رمضان مهاجم الترجي التونسي.

وسجل شريف أربعة أهداف في دوري ابطال إفريقيا في مباراته السابعة مع المارد الأحمر هذا الموسم، حيث خاض مباراتي الدور التمهيدي وخمسة مباريات في دور المجموعات.

ويضم تشكيل الأهلى ، للمباراة كلاً من: حراسة المرمى: محمد الشنأوي، وخط الدفاع: محمد هانى- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- على معلول، وخط الوسط: عمرو السولية- حمدى فتحى- محمد مجدى أفشة – حسين الشحات- بيرسى تأو، وخط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة "بدلاء" فريق الأهلى فى مباراة المريخ كلاً من ، حسام حسن – أيمن أشرف – على لطفى – كريم فؤاد ــ محمود وحيد – طاهر محمد طاهر- لويس ميكيسونى – أحمد عبد القادر وأليو ديانج.

ويدخل الأهلى مباراة اليوم تحت شعار "لابديل عن ألفوز" من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة وإحياء حظوظه فى التأهل لدور الثمانية فى البطولة الأفريقية التى يحمل الأهلى لقبها أخر نسختين و10 مرات فى تاريخه.

ويتطلع الأهلى لتجأوز صدمة الخسارة الأخيرة من صن دأونز بجنوب أفريقيا من أجل استكمال رحلة التأهل لدور الثمانية ومن ثم الحفاظ على اللقب الأفريقي.