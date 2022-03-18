شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلي والمريخ السوداني بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلى والمريخ السودانى المقامة حالياً بإستاد الأهلى والسلام فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

بداية حماسية من جانب الفريقين مع إنطلاق المباراة وان كانت الخطورة الأكثر للأهلي الذي ضغط مُبكراً عن طريق بيرسي تاو حيث إنطلق الأخير من ناحية اليسار ومرر كرة لكن حارس المريخ تعامل معها بشكل جيد.

بعد سيطرة أهلاوية على أول دقائق ظهر فريق المريخ الذي بدأ ينشط هجومياً قبل أن ينحصر اللعب وسط الملعب وتتراجع الخطورة ، وأنطلق أنطلق بأكثر من كرة وكذلك الشحات لكن دفاع بطل السودان أحكم الرقابة على هذه الهجمات.

ويضم تشكيل الأهلى ، للمباراة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشنأوي.

خط الدفاع: محمد هانى- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية- حمدى فتحى- محمد مجدى أفشة – حسين الشحات- بيرسى تأو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة "بدلاء" فريق الأهلى فى مباراة المريخ كلاً من ، حسام حسن – أيمن أشرف – على لطفى – كريم فؤاد ــ محمود وحيد – طاهر محمد طاهر- لويس ميكيسونى – أحمد عبد القادر وأليو ديانج.

ويدخل الأهلى مباراة اليوم تحت شعار "لابديل عن ألفوز" من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة وإحياء حظوظه فى التأهل لدور الثمانية فى البطولة الأفريقية التى يحمل الأهلى لقبها أخر نسختين و10 مرات فى تاريخه.

ويتطلع الأهلى لتجأوز صدمة الخسارة الأخيرة من صن دأونز بجنوب أفريقيا من أجل استكمال رحلة التأهل لدور الثمانية ومن ثم الحفاظ على اللقب الأفريقي.



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