شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضيف الثانى و الثالث بمرمى المريخ في دقيقة واحدة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بهدفين فى دقيقتين (72- 73) تقدم الأهلى على المريخ 3-1 ، بعدما سجل محمد شريف الهدف الثانى ثم عزز أحمد عبد القادر بالهدف الثالث في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات - بيرسي تاو. خط الهجوم: محمد شريف. بينما جاء تشكيل فريق المريخ السودانى بقيادة لي كلارك كالتالى : حراسة المرمى: منجد النيل الدفاع: صلاح نمر - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس الوسط: محمد الرشيد - عمار تيفور – الجزولي نوح الهجوم: السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب

أحمد عبد القادر يحرز الهدف الثالث للأهلى فى مرمى المريخ (7)

أحمد عبد القادر يحرز الهدف الثالث للأهلى فى مرمى المريخ (1)

الهدف الثانى للاهلى فى مرمى المريخ بقدم محمد شريف (1)

الهدف الثانى للاهلى فى مرمى المريخ بقدم محمد شريف (2)

الهدف الثانى للاهلى فى مرمى المريخ بقدم محمد شريف (3)

الهدف الثانى للاهلى فى مرمى المريخ بقدم محمد شريف (4)

الهدف الثانى للاهلى فى مرمى المريخ بقدم محمد شريف (5)

الهدف الثانى للاهلى فى مرمى المريخ بقدم محمد شريف (6)

الهدف الثانى للاهلى فى مرمى المريخ بقدم محمد شريف (7)

الهدف الثانى للاهلى فى مرمى المريخ بقدم محمد شريف (8)

أحمد عبد القادر يحرز الهدف الثالث للأهلى فى مرمى المريخ (2)

أحمد عبد القادر يحرز الهدف الثالث للأهلى فى مرمى المريخ (3)

أحمد عبد القادر يحرز الهدف الثالث للأهلى فى مرمى المريخ (4)

أحمد عبد القادر يحرز الهدف الثالث للأهلى فى مرمى المريخ (5)

أحمد عبد القادر يحرز الهدف الثالث للأهلى فى مرمى المريخ (6)