المريخ السودانى يتعادل أمام الأهلى فى الدقيقة 60 (1-1).. فيديو

القاهرة - سامية سيد - تمكن رمضان عجب مهاجم فريق المريخ السودانى من إحراز هدف التعادل لفريقه بمرمى الاهلى في الدقيقة 60 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

محمد يوسف

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