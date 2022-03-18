شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالزى التقليدى وبترو أتلتيكو بالأصفر والأزرق فى مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مساء اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام بترو أتلتيكو المقرر لها غدا السبت باستاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك لزيه التقليدي "القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر، وسيرتدي فريق بترو أتلتيكو "القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب الحمراء"، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق الأنجولي زيه باللون الأسود.

حضر الاجتماع الفني أحمد حسني المدير الإداري للزمالك، وأحمد شعبان المنسق العام ومحمد مصطفي ميلا مسئول المهمات.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنجولا مساء أمس الخميس، عقب رحلة استغرقت 7 ساعات، على متن طائرة خاصة.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 22 لاعباً للسفر إلى أنجولا وهم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎