شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. المريخ يهاجم بقوة والأهلي يحافظ على التقدم بهدف بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 الشوط الأول من مباراة الأهلى والمريخ السودانى المقامة حالياً بإستاد الأهلى والسلام فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والنتيجة تُشير إلى تقدم الأهلي بهدف نظيف أحرزه الجنوب أفريقي بيرسى تاو فى الدقيقة 19.

بداية المباراة جاءت حماسية من جانب الفريقين أن كانت الخطورة الأكثر للأهلي الذي ضغط مُبكراً عن طريق بيرسي تاو الذي إنطلق من ناحية اليسار ومرر كرة لكن حارس المريخ تعامل معها بشكل جيد.

بعد سيطرة أهلاوية على أول دقائق ظهر فريق المريخ الذي بدأ ينشط هجومياً قبل أن ينحصر اللعب وسط الملعب وتتراجع الخطورة ، وأنطلق أفشة بأكثر من كرة وكذلك الشحات لكن دفاع بطل السودان أحكم الرقابة على هذه الهجمات.

عاد الأهلي لفرض سيطرته على اللقاء بفضل الهجوم المكثف عن طريق أفشة وبيرسي تاو أسفر هذا الهجوم عن هدف سجله بيرسي تاو في الدقيقة 19.

عقب الهدف كاد المريخ يسجل هدف التعادل في الدقيقة 24 بعدما راوغ أحد لاعبي الفريق السوداني ياسر إبراهيم وسدد كرة قوية أرتطمت بقدم حمدي فتحي وتحوّلت إلى ضربة ركنية.

بعدها أمسك الشناوي بكرة قوية ، واشتعلت الكرة بسبب الهجوم المتبادل بين الفريقين وحاول بطلا مصر والسودان التسجيل ، فالأهلي أجتهد كثيراً عن طريق إنطلاقات أفشة والشحات وبيرسي تاو لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون التسجيل وهو نفس ما حدث مع الفريق السوداني إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الأهلى ، للمباراة كلاً من: محمد الشنأوي ، محمد هانى- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- على معلول ،عمرو السولية- حمدى فتحى- محمد مجدى أفشة – حسين الشحات- بيرسى تأو ومحمد شريف.

الشوط الثاني

جاءت بداية هذا الشوط بشكل حماسي من جانب الفريقين ، وشارك طاهر محمد طاهر بدلاً من بيرسي تاو مع بداية هذا الشوط ،وحالت العشوائية دون تسجيل أكثر من فرصة خطرة للمارد الأحمر ليبدأ المريخ في الإنتعاش هجومياً وتعاطفت العارضة مع الأهلي وأنقذت هدف مُحقق للمريخ في الدقيقة 53 بعدما سجل رمضان عجب كرة قوية لكنها أرتطمت بالعارضة.

وخرج محمد هاني من الملعب في الدقيقة 55 للإصابة وشارك كريم فؤاد بدلاً منه وتعرض طاهر محمد طاهر للعرقلة في منطقة جزاء المريخ لكن الحكم السنغالي رفض إحتساب ضربة جزاء للأهلي.