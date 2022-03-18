شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيرسى تاو يفتتح التسجيل للأهلى ضد المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب فريق الأهلى هدف التقدم لفريقه بمرمى المريخ السودانى فى الدقيقة 19 من عمر الشوط الاول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأت المباراة حماسية من جانب الفريقين وأن كانت الخطورة الأكثر للأهلي الذي ضغط مُبكراً عن طريق بيرسي تاو حيث انطلق الأخير من ناحية اليسار ومرر كرة لكن حارس المريخ تعامل معها بشكل جيد.

بعد سيطرة أهلاوية على أول دقائق ظهر فريق المريخ الذي بدأ ينشط هجومياً قبل أن ينحصر اللعب وسط الملعب وتتراجع الخطورة ، وأنطلق أنطلق بأكثر من كرة وكذلك الشحات لكن دفاع بطل السودان أحكم الرقابة على هذه الهجمات.

وجاء تشكيل الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما جاء تشكيل فريق المريخ السودانى بقيادة لي كلارك كالتالى :

حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: صلاح نمر - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس

الوسط: محمد الرشيد - عمار تيفور – الجزولي نوح

الهجوم: السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب



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مباراة الأهلى والمريخ السودانى (18)



مباراة الأهلى والمريخ السودانى (19)



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مباراة الأهلى والمريخ السودانى (6)



مباراة الأهلى والمريخ السودانى (7)



مباراة الأهلى والمريخ السودانى (8)



مباراة الأهلى والمريخ السودانى (9)



مباراة الأهلى والمريخ السودانى (10)



مباراة الأهلى والمريخ السودانى (11)



مباراة الأهلى والمريخ السودانى (12)



مباراة الأهلى والمريخ السودانى (13)