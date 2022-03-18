شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد هانى يغادر مباراة الاهلى و المريخ السودانى مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر محمد هانى لاعب فريق الاهلى مواجهة فريقه أمام المريخ السودانى و مشاركة كريم فؤاد في الدقيقة 53 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات - بيرسي تاو. خط الهجوم: محمد شريف. بينما جاء تشكيل فريق المريخ السودانى بقيادة لي كلارك كالتالى : حراسة المرمى: منجد النيل الدفاع: صلاح نمر - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس الوسط: محمد الرشيد - عمار تيفور – الجزولي نوح الهجوم: السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب