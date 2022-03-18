شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش في مباراة الأهلي والمريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر والجهاز المعاون له على حضور مباراة الأهلي والمريخ السوداني المقامة حالياً بإستاد الأهلي والسلام في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحضر جهاز منتخب مصر مباراة الليلة قبل إعلان قائمة الفراعنة النهائية غداً استعداداً لمباراتي السنغال يومي 25 و29 مارس الجاري في التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة "بدلاء" فريق الأهلي في المباراة ، كلاً من ، حسام حسن – أيمن أشرف – علي لطفي – كريم فؤاد ــ محمود وحيد – طاهر محمد طاهر - لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر وأليو ديانج.

وضمت قائمة الاهلى لمباراة الليلة ، 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.